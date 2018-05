Die Wochen der Entscheidungen kommen. Auch in der 2. Klasse Süd A, wo am Sonntag die SG Redlschlag auf den Tabellenführer aus Kemeten trifft, die nach Verlustpunkten eigentlich zwar mit fünf Punkten vorne liegen, aber eben noch einige schwierige Prüfungen zu bewältigen haben.

Wie die in Redlschlag. „Bei uns sind bis auf den gesperrten Michael Brenner alle Mann an Bord und wir erhoffen uns doch mindestens 300 Zuseher“, sagte Redschlags Sektionsleiter Christoph Böhm und fügte an: „Das wird richtig schwer, aber uns hilft kein Remis, wir müssen da einfach gewinnen. Wenn wir nach oben wollen, brauchen wir diesen Sieg unbedingt.“

Herausforderer. Karoly Feher und seine Redschlager Kollegen. | BVZ

Personell sieht es in Kemeten nicht ganz so gut aus, denn einige wichtige Kicker zeigen sich angeschlagen. Trainer Joachim Schwarz: „Wir spielen auf Sieg, wobei uns ein Punkt vermutlich schon reichen würde.“

Das ist aber nicht der einzige Leckerbissen des Wochenendes, denn Zuberbach lädt den Nachbarn Neuhodis zum Verfolgertreffen. Auch für diese beiden Vereine geht es noch um sehr, sehr viel.