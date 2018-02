Viel los in der letzten Woche der Übertrittszeit, aber der Reihe nach. So musste der ASK Markt Neuhodis, der zuletzt seinen Allrounder Szabolcs Major Richtung Rieldingsdorf verlor, reagieren. Mit Dino Herc, der zuletzt in St. Martin/Raab kickte und Leo Kovacic, der erstmals nach Österreich kam, fand man dabei offensive Verstärkung. „Wir mussten unsere Legionäre verjüngen. Das haben wir nun erledigt“, erklärte Neuhodis-Sektionsleiter Andi Horvath diesen Schritt, der aber im Gegenzug auch den Abgang von Daniel Mayer nach Hannersdorf bestätigte. Der SVH will so den Abgang von Raphael Appenzeller zum UFC Siget kompensieren. „Sein Schwager sitzt in Hannersdorf im Vorstand und dieser holte ihn“, so Horvath.

Der SC Schachendorf nahm wiederum auch einige namhafte Kicker neu unter Vertrag. Vorweg: Milan Zab verlässt den SC und Laszlo Gyürü wechselt liga-intern nach Mariasdorf. Dafür bekam das neue Trainerduo Zsolt Horvath und Daniel Taschler mehr als nur gleichwertigen Ersatz, denn Manuel Takacs, der viele Jahre in der Ostliga und BVZ Burgenlandliga kickte, kehrt aus Draßburg nach Hause. Zu Takacs verpflichtete man mit Marin Krajina und Antonio Brajkovic zwei kroatische „Rohdiamanten“, die für frischen Wind sorgen sollen.

Eine intensive Woche, wobei sich einzig Hochart am Transfermarkt zurückhielt.