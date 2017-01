Nachdem schon Ende der Hinrunde Trainer Alois Graf den SV Hochart verlassen hatte, wurde nun in den vergangen Tagen ein Nachfolger gefunden. Es handelt sich dabei um Dietmar Zingl. Der 37-Jährige war zuletzt in Schäffern in der Steiermark im Einsatz. Er nimmt auch aller Voraussicht nach einen Tormanntrainer mit zu den Hochartern.

„Zingl hat die Aufgabe über den Frühjahrsdurchgang eine schlagkräftige Truppe zu formen“, erklärte Hocharts Obmann Dieter Höfler und fügte an: „Wir hoffen, dass unsere angestrebte Partnerschaft mit Pinkafeld uns zwei, drei junge Talente einbringt. Das wird sich noch zeigen, ob das klappt, sie sollen dann ebenfalls in den Kader integriert und aufgebaut werden.“ Weiters kann Höfler von einem tollen Zugang berichten. Attila Csiszar wechselt aus Schäffern zum Klub nahe Pinkafeld. Der Legionär war zuletzt dreimal Torschützenkönig der steirischen Gebietsliga. „Er ist vom Typ ein Spieler wie Milan Fülöp. Er soll bei uns für Gefahr aus dem Mittelfeld sorgen“, so das Oberhaupt zum Transfer. Zu Csiszar kommt auch ein neuer Zweier-Goalie. Dieser heißt Philipp Führer, war zuletzt bei Grafendorf die Nummer zwei und versucht nun in Hochart den Sprung in die Kampfmannschaft zu schaffen. Dafür trennte man sich von Alexander Sandor und auch Routinier Keeper Hans Doleschal kehrt dem Verein den Rücken zu.

Eine letzte bittere Pille müssen die Hocharter Fans noch verdauen. Verteidiger David Schuh wurde dieser Tage nach einem Kreuzbandriss operiert. „Leider wird die Genesung lange dauern. Im Frühjahr rechne ich nicht mit einem Einsatz von David“, so Dieter Höfler abschließend.