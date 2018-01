Lange Zeit war der groß gewachsene Offensiv-Mann Szabolcs Major der Garant für Tore in Markt Neuhodis. Zudem war er im Vorjahr auch maßgeblich am Vize-Meistertitel des ASK beteiligt und war ein Fixpunkt im System von Spielertrainer Johannes Toth. Das wird sich im neuen Jahr nun ändern, denn Major, der auch schon für Unterwart kickte, wechselt zum Liga-Konkurrenten aus Riedlingsdorf. Dort zerriss er im Landessüden nämlich seine ersten Packler und kehrt nun zu seinen „burgenländischen“ Wurzeln zurück.

„Szabolcs ist ein toller Kerl, was ich bereits nach nur zwei Trainingseinheiten merkte“, sagte sein neuer Trainer Anton Dorner. Dieser kann auch mit einer weiteren Überraschung aufwarten, denn Felix Weinhandl, der vor einigen Jahren in Wiesfleck in der 2. Liga zum Stammpersonal gehörte, feiert ein Comeback. Er soll im Defensivverbund mithelfen, doch noch den Aufstieg zu schaffen. Einen Abgang gibt es in Riedlingsdorf aber auch, denn Barna Harsanyi geht nach Ollersdorf.

Die Hodiser wiederum müssen neben Major 2018 auf einen weiteren Legionär verzichten, Gabor Subicz zieht es nämlich nach Frankenau. „Wir fanden für beide gleichwertigen Ersatz“, sagte Neuhodis-Pressesprecher Andi Horvath und fügte an: „Weil aber noch nichts unterschrieben ist, kann ich noch nicht sagen, um wen es sich handelt.“