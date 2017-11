Nicht nur die Vereinsfarben, auch das starke Zuseherinteresse verbinden den SV Zuberbach mit dem österreichischen Rekordmeister Rapid Wien. Es ist als großer Vertrauensbeweis zu werten, bei einem der ältesten Vereine des Burgenlandes den „Chefposten“ zu übernehmen. Dieser Wechsel wurde am vergangenen Wochenende vorgenommen, denn nach 25 Jahren übergab das scheidende Oberhaupt Walter Kuktits das Zepter an Klaus Brandstätter.

Der neue Obmann dazu: „Es ist mir eine Ehre, in die großen Fußstapfen zu treten. Ohne Walter gebe es den Verein in dieser Form wohl nicht mehr. Mein Ziel ist es nun, den SVZ so weiterzuführen, wie es bisher geschah. In der heutigen Zeit wird es zwar immer schwieriger einen kleinen Fußballklub bestehen zu lassen, aber darin liegt nun meine Aufgabe. Sportlich wollen wir in naher Zukunft weiterhin immer vorne, sprich im oberen Drittel, mitspielen.“

Neo-Vorstand? Keine großen Änderungen

Die Kaderplanung betreffend, will man laut Neo-Oberhaupt in der Winterpause keine großen Sprünge machen. Warum auch? Als Vize-Herbstmeister sieht man nur wenig Anlass für Änderungen.

Zurück zur Generalversammlung, wo innerhalb des Vorstandes marginale Änderungen anstanden. So wurde Christian Portschy Obmann-Stellvertreter, dem der seit 30 Jahren im Verein werkende Josef Kristaloczi als Kassier und Pressesprecher zur Seite steht. Schriftführer bleibt derweil Paul Safarik, während Markus Pfeiffer ihm als Stellvertreter unterstützt. Für die sportliche Leitung ist Gemeinderätin Michelle Brandstätter verantwortlich, ihre Stellvertreter sind Rudi Wilfinger, Herold Schutti, Wolfgang Kuwalek und Gemeinderat Sascha Fritz. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft beim SV Zuberbach sind also gestellt.