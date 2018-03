Es gab dann einfach keine Chance mehr. Nach und nach wurden die Spiele der 2. Klasse A Süd am letzten Wochenende abgesagt. Beginnend mit Bernstein, während es irgendwann alle Verein betraf. Vor allem Siget und Zuberbach sträubten sich lange gegen eine Absage, aber der einsetzende Schneefall über die Nacht von Samstag auf Sonntag verhinderte jegliche reguläre Austragung.

Wie geht es nun weiter?

Vor allem die Plätze in Bernstein und Redlschlag, die geografisch höher gelegen sind, könnten noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Redlschlags Pressesprecher Christoph Böhm am Sonntagabend dazu: „Bei uns liegen noch einige Zentimeter Schnee. Ich habe Bedenken, ob wir unser erstes Heimspiel gegen Riedlingsdorf in etwas mehr als zehn Tagen austragen können.“

Auch in Wolfau und Kroisegg blieb man das Wochenende betreffend skeptisch. Klar ist, dass nicht mehr viele Niederschläge kommen dürfen. „Garantie für eine Austragung will ich keine geben“, meinte Wölfe-Trainer Roman Stelzer, während Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber sagte: „Gut schaut es nicht aus.“ Abwarten blieb zu Wochenbeginn die Devise.