Langsam, aber sicher, nimmt die 2. Klasse Süd A richtig Fahrt auf. Am kommenden Wochenende steht nämlich, wie quasi in fast allen Ligen und Klassen, eine Doppelrunde auf dem Programm, die vor allem mit den Absagen zu Beginn der Rückrunde zu tun hat. Dabei könnte es gar schon ein richtungsweisendes Wochenende werden, denn es gibt im Optimalfall sechs Punkte zu ergattern.

„Die sind sogar Pflicht“, schmunzelte Hannersdorfs Sektionsleiter Matthias Konrad nach dem starken 3:0-Heimsieg über den SV Zuberbach am vergangenen Sonntag. Die Gegner aus Hochart und Markt Neuhodis wollen dieses Unterfangen natürlich verhindern. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele und auf unserem Platz sollen sie erst einmal bestehen“, gab es von Hocharts Trainer Dietmar Zingl den Konter.

Die Schlagerspiele steigen derweil aber wo anders. So empfängt die SG Redlschlag den ASK Riedlingsdorf, was gleichzeitig auch ein Verfolgerduell darstellt. Am Ostermontag trifft dann Zuberbach auf Riedlingsdorf – so etwas, wie das Duell der letzten Chance. Und was macht der Kemetener Herbstmeister? Am Freitag geht es gegen Bernstein, ehe dann am Montag die schwere Prüfung Deutsch Schützen wartet. Es geht schon um sehr viel!