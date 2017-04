Das Jahr 2017 begann schleppend für den SV Deutsch Schützen. Nur mühsam kamen Christoph Marton und Kollegen in die Gänge und so sah sich die Vereinsführung gezwungen, zu handeln. Anton Potzmann, der das Amt als Cheftrainer innehatte, musste gehen und mit Martin Taschler übernahm zuletzt der langjährige Kapitän der Schützener den Posten als Coach. „Er wird zumindest bis zum Sommer dieses Amt bekleiden“, erklärte Sektionsleiter Gernot Schrammel und fügte das weiter aus: „Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es darüber hinaus gehen würde.“ Dabei kämpfte Potzmann auch mit der Trainingsbeteiligung, die sich zuletzt laut Schrammel wieder gebessert haben soll: „Auf dieser Linie brachte der Wechsel schon einiges.“ Der neue Schützener Zusammenhalt war derweil auch schon beim knappen 0:1 gegen den Leader aus Welgersdorf zu sehen. „Wir wollen, dass Taschler unsere jungen und einheimischen Kicker fördert und fordert. Wenn es dann in der Tabelle noch nach oben geht, nehmen wir das natürlich gerne mit“, so der Sektionsleiter.