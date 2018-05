Aufatmen war am Sonntagnachmittag beim SC Mariasdorf angesagt, denn das 2:1 über den Tabellennachbarn aus Kroisegg, bedeutete den zweiten Sieg der laufenden Rückrunde. So verkürzte man den Abstand auf den vorletzten Platz auf zwei Zähler, wo die Kroisegger, die 2018 überhaupt erst einen Sieg feierten, dieser Tage stehen.

Gut möglich, dass sich in dieser Kategorie, die eigentlich keiner so richtig gerne gewinnt, noch etwas ändert. „Wenn man keine Tore schießt, kann man auch kein Spiel gewinnen“, sagte Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber, dessen Elf nun am kommenden Sonntag nach Deutsch Schützen reist, während Mariasdorf zum Top-Team aus Zuberbach muss. Ebenfalls noch mit in der Verlosung um die „Rote Laterne“ sind der SV Hochart und der SV Bernstein, wobei es von den Mariasdorfern und Kroiseggern schon fast eine kleine Siegesserie brauchen würde, um diese noch unter Druck zu setzen. Das ist dann doch nicht sehr realistisch.