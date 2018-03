Die Vorbereitung auf die bevorstehende Rückrunde der Meisterschaft läuft auch beim SV Rohrbrunn auf Hochtouren. In der ersten Partie gegen Wallendorf (Samstag, 31. März, 16 Uhr) fehlen aber einige Leistungsträger. So wird wohl auch Konstantin Siegl längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. „Ich wurde am Sonntag informiert, dass er sich am Knie verletzt haben soll“, so Obmann Thomas Wagner.

Eine MRT-Untersuchung fand gestern, Dienstag, nach Redaktionsschluss statt. „Siegl ist für mich im zentralen Mittelfeld das Um und Auf. Ich hoffe, dass er nicht ausfällt.“ Sollte die Verletzung doch schlimmer als gedacht sein, müsste man vor der Meisterschaft noch einmal die Formation umstellen und neue Konstellationen in den noch bevorstehenden Testspielen ausprobieren. „Einerseits wäre es nicht gut, wenn er im Frühjahr nicht einlaufen kann, andererseits haben wir genügend andere Spieler, die jetzt einmal ihre Leistung abrufen müssen.“

Für die Meisterschaft machte sich Wagner daher nicht allzu große Sorgen, dass man den Titelkampf abschreiben müsse. „Wir haben sehr gute Spieler auf der Ersatzbank, jetzt haben sie ihre große Chance.“