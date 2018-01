Der SV Kirchfidisch kickte wieder einen guten Herbst und könnte am Ende dennoch wieder einmal nicht aufsteigen. So stehen die Stremer über den Winter vor ihnen und es wird schwierig, diese noch einzuholen. Das könnte nun einen Abgang zur Folge haben.

„Wir suchen niemanden, es könnte aber sein, dass Christoph Schaffer in die BVZ Burgenlandliga zum SV Eltendorf wechselt“, ließ sich Obmann Georg Posch dann doch noch entlocken. Schaffer hatte bereits in den vergangenen Spielzeiten immer wieder Angebote von höherklassigen Vereinen, blieb dem SVK aber immer treu. Das könnte nun anders sein und seine Kirchfidischer trafen schon Vorsoge für den Fall der Fälle. „Es gibt zwar noch keine Unterschrift, aber Rico Radakovits aus Olbendorf ist sicher eine Option“, so der Chef des Vereins abschließend. Für ihn ist aber auch klar, „dass wir ihm keine Steine in den Weg legen und ihn in die BVZ Burgenlandliga ziehen lassen“.