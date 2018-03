Alle Mannschaften sind schon bereit für den Meisterschaftsstart. Nachdem das Wetter nun dafür sorgte, dass die Plätze wieder trocken sind, werden die letzten Tests auch teilweise bereits auf Naturrasen ausgetragen.

„Aktuell trainieren wir auf dem Platz, wir hätten schon am Wochenende darauf spielen können“, berichtete etwa Strems Vorstandsmitglied Gerhard Deutsch zur aktuellen Lage. Die Vorbereitung beim Tabellenführer stimmt, am Wochenende fehlten lediglich Franz Gesslbauer sowie Dominik Laky und Patrick Gober, die einen Skiurlaub einschoben. Alle Spieler sind fit, einzig Kristof Batorfi wurde noch ein wenig geschont, er kam erst in den letzten Minuten gegen Waibern (Oberösterreich) zum Einsatz.

„Jetzt ist das Wetter schön, wir wollen das letzte Vorbereitungsspiel am 24. März (15 Uhr) in Sulz vornehmen.“ Es ist schwierig, Gegner aus der Region zu finden, der Verein ist froh, dass eine Woche vor Meisterschaftsstart (31. März und 1. April) ein Partner aus der Klasse gefunden wurde.

„Wir treffen auf Sulz erst in der drittvorletzten Runde.“ Man sei der Bitte des Vereines, ein Spiel neben dem Schnapsen auf der Sportanlage abzuhalten, nachgekommen.