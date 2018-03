Am Sonntagnachmittag erreichte die BVZ Schlainings Sektionsleiter Ernst Simon, der auch knapp 24 Stunden nach der unrühmlichen 0:1- Auftaktniederlage in Deutsch Kaltenbrunn mit den Worten rang. So ist der langjährige Funktionär, der selbst mit Schlaining in der damaligen Landesliga kickte, zwar kein unbedingter Freund allzu vieler Worte, aber diese Niederlage saß. „Die Burschen kämpften nicht und taten über die 90 Minuten eigentlich auch gar nichts“, haderte der Verantwortliche, der quasi alle in die Pflicht nahm: „Ich glaube, dass einige noch immer nicht wissen, um was es jetzt geht. Wir sind mittlerweile voll unten mit dabei.“

„Ich werde in dieser Woche mit den Burschen ein paar Worte sprechen.“

Alleine die Tabelle belegt dieses Bild, denn auch wenn der Tabellensechste aus Stuben „nur“ neun Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Oberdorf aufweist und so quasi mehr als die halbe Liga im Abstiegskampf festhängt, werden die Sorgenfalten in Schlaining größer. „Wir waren kraftlos und Kaltenbrunn verdiente sich den Sieg, auch wenn sie jetzt auch nicht unbedingt glänzten“, so Simon weiter, der eine Aussprache ankündigte: „Ich werde in dieser Woche mit den Burschen ein paar Worte sprechen.“

Am kommenden Osterwochenende geht es für den ASK nun mit zwei Heimspielen weiter. Erst empfängt man am Samstag den Aufsteiger aus Mühlgraben, der zuletzt Eberau kaum eine Chance ließ, ehe das Derby gegen Stuben wartet. „Mühlgraben hat bei uns nichts zu verlieren und Stuben ist spielerisch in der Liga vorne mit dabei, auch wenn es bei ihnen auch von der Tagesverfassung abhängt.“ Verlieren bleibt für die Schlaininger dennoch verboten.