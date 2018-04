In den letzten Jahren oft ein Spitzenspiel, in dieser Saison ganz im Zeichen des Abstiegskampfs: USV gegen SVDK, ein Derby mit extrem langer Geschichten und vielen denkwürdigen Momenten, Spielern und Charakteren. Sportlich so schwierig war es derweil zuletzt selten. Zumindest einer der beiden Vereine kickte oben mit, ohne die ganz großen Sorgen im Abstiegskampf. Das ist heuer anders, denn sowohl Rudersdorf, die zumindest noch sieben Punkte Vorsprung auf den Nachbarn haben, als auch die Kaltenbrunner hängen ganz unten drin.

Harte Zeit. Kaltenbrunns Defensiv-Allrounder Bernd Gfrerer will den Abstieg verhindern. | BVZ

Dabei wähnte sich der SVDK auf gutem Wege, startete gut in die Rückrunde, ehe man zuletzt erneut einbrach. „Vielleicht geht es uns schon wieder zu gut“, sagte Funktionär Thomas Erkinger, um anzufügen: „Die Rudersdorfer haben auch nicht ihre beste Phase, aber das zählt bei diesem Spiel alles nichts. Da wird die Tagesverfassung entscheiden.“ Ähnliche Töne auch von den Hausherren, wo der Sportliche Leiter Martin Salber nicht auf den Kontrahenten blicken wollte: „Wir brauchen nicht auf andere zu schauen. Unsere Leistung wird zählen und wir wollen jetzt endlich wieder drei Punkte machen.“

Aktuelle Infos: Bei den Hausherren fehlt Tobias Kirisits gesperrt, während dem SVDK wohl Ivan Barnjak wieder zur Verfügung stehen wird.