Es war wieder ein tolles Wochenende für den Tabellenführer aus Kohfidisch. Wie so oft im Frühjahr 2017, wo man achtmal gewann, zweimal remisierte und noch keine Niederlage auf der Haben-Seite verbucht ist. Fünf Runden sind dabei noch zu spielen und bei vier Siegen wäre die Elf von Christoph Herics sicher durch. St. Martin (A), Rudersdorf (H), Güssing (A), Großpetersdorf (H) und Oberdorf (A) heißen dabei die Aufgaben für Philipp Schuch und Kollegen.

„Wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem jedes Spiel zum Endspiel wird“, sagte Trainer Christoph Herics und fügte an: „Man hat vielleicht in seinem Leben nur einmal die Chance Meister zu werden und es wäre die Belohnung von zwei Jahren harter Arbeit. Das wäre der Gipfel und das darf jetzt kein Druck für uns sein.“ Pole-Position Kohfidisch, so viel steht fest. Herics weiter: „Die nächsten drei Runden werden Aufschluss geben, wohin unsere Reise wirklich geht.“