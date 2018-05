Die Vorzeichen in der vergangenen Woche veränderten sich nur marginal. Übernahm der SV Oberwart vor etwas mehr als zehn Tagen noch die Tabellenführung, ist diese aber nach dem 2:2 in Heiligenkreuz und dem 1:1 gegen Güssing erst einmal wieder los. Auch, weil die Jennersdorfer ihre „Pflichtübung“ in Oberdorf beim 4:0 konsequent erledigten. Jetzt geht es gegeneinander und die Vorfreude auf dieses Duell war schon zu Wochenbeginn deutlich spürbar.

Talent als Starter? Steve Gröller bewies zuletzt schon sein großes Potenzial –ob er auch in Jennersdorf seine Chance erhält? | Patrick Bauer

„Wir wollten vor diesem Spiel die Chance haben, danach Tabellenführer zu werden. Das gelang uns“, sagte Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek und fügte an: „Im direkten Duell haben wir nicht den ganz großen Druck.“ Sportlich ist der Respekt natürlich beidseitig gegeben, auch wenn der SVO-Verantwortliche anfügte: „Die Konstanz, die sie in der Hinrunde auszeichnete, haben sie nicht mehr. Wir tun uns auswärts vielleicht sowieso etwas leichter und so werden wir alles in die Waagschale werfen. Ich hoffe, dass wir unsere Chancen nutzen.“

Derweil beobachtete Jennersdorfs Coach Martin Sitzwohl den Gegner gegen Güssing. Seine Eindrücke? „Richtigen Schwachpunkt haben sie keinen, aber wir fanden schon Dinge, wo wir ansetzen können. Ich weiß aber natürlich auch, dass sie stark und wohl über uns einzustufen sind, alleine wenn man sieht, wer da von der Bank kommt. Dennoch haben wir unser erhofftes Spiel und jetzt muss nur noch das Wetter passen.“

Aktuelle Infos: Bei Oberwart war Peter Lehner fraglich, während Jennersdorf auf David Fritz verzichten muss.