Mit großen Erwartungen ging der Großpetersdorfer Traditionsklub in die neue Saison. Mit verändertem Kader und einigen Neuzugängen wollte man den in den letzten Jahren immer wieder kehrenden Abstiegsgespenst entgehen, wobei man nach Hälfte der Spielzeit und Platz 13 konstatieren muss: Es blieb ein frommer Wunsch.

Dabei war es fußballerisch über weite Strecken in Ordnung und man lieferte auch einige richtig gute Ergebnisse ab, fiel dann im Gegenzug aber beim ersten Gegenwind sofort wieder um. So trotzte man dem Herbstmeister aus Jennersdorf auf fremder Wiese gar ein 2:2-Remis ab und erzielte damit ein Drittel aller bisherigen Gegentore des Winterkönigs überhaupt. Was fehlt, ist die Konstanz, um auch in schlechten Momenten und wenn es nicht nach Wunsch läuft, zu punkten.

Kaderplanung schon voll im Gange

Die Kaderplanung ist dabei schon im Laufen, auch wenn Obmann Harald Schneller zuletzt bestätigte, dass man gerne mit demselben Kader ins Frühjahr gehen wolle. Das wird wohl nicht passieren, denn Offensiv-Allrounder Imre-Laszlo Domokos, der sich beim SVG großer Beliebtheit erfreut und hinter dem ein persönlich guter Herbst liegt, befindet sich in ernsthaften Verhandlungen mit dem SC Lockenhaus. Die Bestätigung gab es von Oberhaupt Schneller: „Er verhandelt mit den Mittelburgenländern. Es wäre sehr traurig, aber er hat eben ein sehr, sehr gutes Angebot.“ Ganz fix war der Transfer zu Wochenbeginn aber nicht.