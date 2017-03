Vieles sollte beim UFC Oberschützen, hinter dem ein schwieriges Jahr 2016 mit einem Komplettumbruch lag, nun wieder besser werden. Die Neuzugänge rund um Denes Lintner, David Marton oder Krisztian Tar erhöhten die Möglichkeiten von Cheftrainer Gerhard Stecker, der insgeheim schon in Buchschachen mit einem Punktgewinn liebäugelte und in der Rückrunde zumindest eine bessere Rolle als noch im ersten Halbjahr spielen wollte.

Coach Stecker verärgert: „Er war fuchsteufelswild“

So zumindest die Ausgangslage bis knapp vor Spielbeginn. „Dann musste ich drei Spieler, die eigentlich in der Startelf gestanden hätten, wieder herausnehmen und gegen drei Kicker, die zuvor quasi komplette 90 Minuten in der U23 kickten, tauschen. Irgendetwas passte mit dem Online-Bericht nicht. Nur logisch, dass diese Kicker dann einbrachen und das 1:5 so zustande kam“, sagte Coach Stecker, der kein Verständnis für diesen Fehler hatte.

Aufklärung gab da schon sein Bruder Werner, der als Oberhaupt beim UFC agiert und sich für die Online-Eingabe verantwortlich zeigte. Dabei ging es um den Status der eigenen Kicker, Verbandsspielern oder dem als Legionär. Das wäre zu verhindern gewesen, wie auch das Oberhaupt bestätigte: „Wenn ich das am Vormittag versucht oder gemacht hätte, hätten wir noch reagieren können, dann war es zu spät. Es tut mir leid, das war mein Fehler. Jetzt wissen wir es aber und natürlich hätten wir auch sportlich eine bessere Figur abgegeben.“

Sehr an die Nieren ging dieser „Vorfall“ dem Coach, wie auch sein Bruder Werner berichtete: „Er war fuchsteufelswild, aber ich hoffe, dass sich das mittlerweile wieder gelegt hat.“ Eine Sitzung am heutigen Mittwoch soll über die weitere Zukunft des Coaches Aufschluss bringen, wobei das Oberhaupt aber auf eine Glättung der Wogen hofft.

Die Leidtragenden waren im Umkehrschluss Alem Sudic, Marvin Baumgartner und Lukas Hager, die so quasi 180 Minuten durchkicken mussten. Dafür gilt es aber auch, Respekt zu zollen – starke Leistung, Burschen!