Der Abstiegskampf in der diesjährigen 2. Liga Süd-Saison ist beinhart wie selten zuvor. Neben den derzeit abgeschlagenen Oberdorfern, die mit 16 Punkten auf dem letzten Platz stehen, kämpft quasi mehr als die halbe Liga um den Klassenerhalt. Ein Team davon ist der ASK Schlaining, die gemeinsam mit vier (!) anderen Mannschaften 27 Zähler aufweisen, was die Ausgeglichenheit der Spielklasse sehr gut widerspiegelt. Die Tendenz bei den Schlainingern ging zuletzt aber nach unten. So belohnte man sich für teils couragierte Auftritte nicht und nach drei Niederlagen in Folge musste Rene Varga nach dem freitägigen 1:2 in Großpetersdorf gehen.

Der Nachfolger war indes schnell gefunden: Rudi Zink, der im Landessüden schon Rudersdorf, Jabing oder Dobersdorf betreute und auch in der Steiermark bei Sonnhofen oder Neudau Erfolge feierte, wird der Nachfolger des scheidenden Rechnitzers Varga. Eigentlich stand erst eine Übergangslösung mit Sektionsleiter Ernst Simon und U23-Trainer Johann „Pezi“ Ostovits im Raum, aber das wurde schnell zu den Akten gelegt. Seinen Einstand feiert Zink derweil schon beim heutigen Nachtrag, ab 18 Uhr, gegen den SV Eberau. Am Samstag folgt dann das große Derby gegen den Nachbarn aus Goberling.