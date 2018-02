Am Donnerstag waren die Kicker des SV Güssing schon früh auf den Beinen. In der Neuen Mittelschule lud der gebürtige Sulzer Joachim Dujmovits nämlich zu einer Yoga-Einheit, die den Beginn des viertägigen Trainingslagers in Morasvke Toplice einläuten sollte.

Yoga am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Vor der Abreise nach Moravske Toplice gab es für Martin Knar (l.) und Co. noch eine Yoga-Einheit mit Joachim | BVZ

Quasi mit dem „Schlusspfiff“ Dujmovits, ging es in den Bus oder den Privat-Pkw und Richtung Slowenien, wo perfekte Bedingungen auf Johannes Jandrisevits und Kollegen warteten. Beheizte Rasenplätze und ein tolles Hotel ließen Cheftrainer Hannes Winkelbauer schwärmend zurück: „Es war perfekt“, sagte der Coach und meinte weiter: „Die Plätze waren top. Das geht so weit, dass nach jeder Einheit vier Leute den Rasen abgehen und etwaige Mängel beheben.“

Aber nicht nur die Arbeit auf dem Platz, auch das Drumherum gefiel dem Verantwortlichen. Seine Burschen zeigten sich „diszipliniert“ und wussten das vielfältige Angebot zu nutzen. „Unser Zusammenhalt wurde da wieder sichtbar. Auch unsere Funktionäre, die mit waren, meinten, dass es ein Wahnsinn sei, wie sich die Burschen untereinander verstehen und miteinander umgehen“, so Winkelbauer, der am liebsten gleich fürs kommende Jahr buchen würde: „So wie das alles ablief, ist es das Ziel, es wieder gleich wie in diesem Jahr zu machen.“