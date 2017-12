Für etwaiges Zaudern ist die Großpetersdorfer Vereinsführung nicht bekannt, was man in der vergangenen Woche wieder bewies. Rückblende: Vor etwas mehr als zehn Tagen legte Ludwig Tuba sein Amt als Cheftrainer beim SVG zurück (die BVZ berichtete) und eigentlich wollte man erst bis zu den Weihnachtsfeiertagen einen geeigneten Nachfolger finden. Diesen „Plan“ warf man schnell über den Haufen, denn mit Christian Graf, der bis knapp vor Hinrunden-Ende noch beim Liga-Konkurrenten aus Heiligenkreuz arbeitete und davor schon den SV Stegersbach und den SC Grafenschachen betreute, fand man schnell den neuen, starken Mann auf der Großpetersdorfer Kommandobrücke.

„Christian legte ein super Konzept vor“

Die Entscheidung erläuterte Obmann Harald Schneller wie folgt: „Christian legte uns ein super Konzept vor und wir kamen sehr schnell auf einen gemeinsamen Nenner.“ Dabei beeindruckte das Oberhaupt die „positive Präsentation“ und das „Auftreten“ des gebürtigen Stegersbachers, der sich in seiner aktiven Zeit als Stürmer einen Namen gemacht hat. „Uns gefiel seine Angriffslust“, stellte Schneller weiter klar, um anzufügen: „Ich glaube, dass das eine gute Sache wird, denn Christian ist ein junger, ehrgeiziger Trainer, der doch schon einiges an Erfahrung aufweist und in der vergangenen Rückrunde für den SV Heiligenkreuz sehr vieles geleistet hat. So konnten wir das sehr, sehr schnell erledigen.“

Das freute auch den Neo-Coach, der zu seiner Bestellung Folgendes erklärte: „Ich freue mich sehr, dass mir der SVG das Vertrauen schenkt, um das Ziel Ligaerhalt im kommenden Frühjahr zu schaffen. Natürlich wartet sehr viel Arbeit auf uns, aber wir sind alle positiv gestimmt, das Ziel gemeinsam zu erreichen.“

Transfermäßig blieb es in der letzten Woche in Großpetersdorf ruhig, so bleibt Laszlo-Imre Domokos (Lockenhaus) der bis dato einzige Abgang.