BVZ: Die AKA-Bilanz ist mit 14 Punkten fast ausgeglichen. Bestätigt Rang acht die Stärke Ihrer Mannschaft?

Manuel Takacs: Unser Ziel war ein Platz zwischen Rang fünf und neun. Wir liegen nur einen Punkt hinter Rang fünf. Mit etwas mehr Spielglück wären drei Punkte mehr drin.

| BVZ

Der Saisonverlauf war nicht besonders konstant. Woran liegt es in dieser Altersklasse?

In diesem Alter kann die Körpergröße eine entscheidende Rolle spielen. In der Technik/Taktik und der Spielfähigkeit konnten wir auch gegen Top-Teams mithalten. Es kommt hinzu, dass wir erst seit etwas mehr als vier Monaten mit den Jungs als Mannschaft arbeiten.

„ Man sieht, wir richten uns nicht nach dem Gegner “

Stellen Sie sich vom System auf den Gegner ein oder drücken Sie diesem auch Ihr Spiel auf?

Wir agieren in der 4-2-3-1-Grundordnung, die wir am siebenten Spieltag (Anm.: 0:0 gegen St. Pölten) auf ein 4-4-2 mit Raute abgeändert haben. Man sieht, wir richten uns nicht nach dem Gegner. Unsere Spieler werden in der Analyse darauf vorbereitet, wie wir in Ballbesitz des Gegners agieren wollen.

Welche war die beste und welche die schwächste Partie?

Die stärkste Leistung bot das Team beim 0:0 in St. Pölten. Ganz schwach war das 0:3 in Vorarlberg. Dort hat nicht viel zusammengepasst.

Kritiker behaupten, dass kaum echte Burgenländer in der Startformation spielen.

Unser klares Ziel ist es burgenländische Spieler für den Profifußball beim SV Mattersburg auszubilden. Nach der Einwohnerzahl sind wir das kleinste Bundesland Österreichs und unsere Akademie hat mit Sturm Graz, Rapid, Austria, Admira in unmittelbarer Nähe und RB Salzburg überregional starke Konkurrenz, die immer wieder Burgenländer zu sich lotst.

Demnach ist es eine Frage der vorhandenen Qualität?

Die ÖFB-Jugendliga ist eine Liga, in der man nur mit Top-Spielern bestehen kann. Die Voraussetzungen im Jahrgang 2003 waren aber so, dass nicht weniger als fünf Burgenländer in diversen anderen Akademien spielen. Um Qualität zu gewährleisten und konkurrenzfähig zu sein, mussten wir in diesem Jahrgang auch vermehrt Spieler aus Wien und Niederösterreich holen.

„ Sommervorbereitung war für eine neuformierte Truppe zu kurz “

Wie funktioniert die Integration ins rot-goldene Gefüge?

Ich muss klar betonen, dass viele grenznahe Spieler bereits in der Burgenlandauswahl für unser Burgenland spielten und schon jahrelang bei burgenländischen Vereinen gemeldet sind. Und was spricht dagegen, wieder einen Alois Höller, Thorsten Röcher oder Sven Sprangler – allesamt keine echten Burgenländer – auszubilden? Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Jungs Spieler der AKA Burgenland sind, ist es mir egal, woher sie kommen.

Was zeichnet Ihr Team aus?

Die Mannschaft besteht aus interessanten Jungs mit starker Mentalität. Einige Spieler arbeiten neben den zahlreichen Trainingseinheiten und der schulischen Belastung in ihrer Freizeit in der Kraftkammer oder absolvieren zusätzliche Läufe. Ich traue einigen eine Profi-Laufbahn zu, wenn sie fokussiert bleiben.

Worauf werden Sie im Winter besonderen Wert legen?

Die Sommervorbereitung war für eine neuformierte Truppe zu kurz. Wir haben einen Spielstil entwickelt, der jetzt verfeinert werden muss. Ein zentraler Schwerpunkt wird aber die Athletik sein.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die Rückrunde?

Zumindest die gleiche Punkteanzahl wie im Herbst soll wieder erreicht werden. Jene Spieler, bei denen wir sehen, dass sie stets fokussiert sind und hart an sich arbeiten, wollen wir unbedingt weiterentwickeln. Für jene, die wenig bis kaum Gas geben, wird es am Ende nicht reichen.