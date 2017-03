Vorweg die ganz große Sensation der Runde: Die lieferte der SV Kroisegg beim Top-Team aus Redlschlag. Dabei war eigentlich klar, dass man sich gegen den Nachzügler keinen Umfaller leisten dürfe, wenn man weiter vorne mit dabei bleiben wolle. So zumindest das Vorhaben, dass beim 0:4 einen argen Dämpfer erhielt und die SG so nun schon sechs Punkte auf den Leader aus Welgersdorf aufweist.

Stark in Form zeigen sich derweil die beiden Nachbarn aus Zuberbach und Markt Neuhodis, die ihre Prüfungen solid bewältigten und weiter vom großen Ganzen träumen dürfen. Am Wochenende warten aber schwere Prüfungen, denn Zuberbach empfängt den SC Mariasdorf, während Neuhodis auf heimischer Wiese, die mit zwei Siegen toll aus den Startlöchern kommenden Bernsteiner zum Tanz bittet. Richtig gut präsentierte sich auch der UFC Siget, der in Wolfau einen 0:2-Rückstand drehte und dank Oliver Kiss noch ein 3:2 bejubeln durfte. Diesen positiven Lauf will man nun auch gegen den Mischendorfer Traditionsklub prolongieren.