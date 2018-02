Zuletzt machte die Grippewelle auch vor dem ASK Kohfidisch nicht Halt und einige Kicker zeigten sich angeschlagen. Zudem geht die Vorbereitung schon lange und so bewertete man das 2:2 gegen Wiesmath nicht über. „Wir hatten viele Chancen, kämpfen aber derzeit vor allem mit der Verwertung“, erklärte Obmann Hans-Peter Polzer, wobei es Cheftrainer Christoph Herics auf die „müden“ Beine schob: „Das Testspiel erfüllte seinen Zweck.

Der Allrounder. Hannes Polzer (l.) ist im Defensiv-Bereich quasi überall einsetzbar. | BVZ, Bauer

Wir trainierten davor sehr hart und so waren die Füße schwer. Natürlich ist das Ergebnis nicht so toll, aber das ist kein Problem“, so der Coach, der seiner kickenden Zunft nun einige Tage Pause gönnt: „In 30 Tagen hatten wir ungefähr 25 Einheiten und es braucht nun ein bisschen Abstand.“ Verständlich, auch um die geleisteten Arbeiten gut zu verdauen.

Der Abräumer. Marcel Wölfer würde wohl den Part als halbrechter Innenverteidiger einnehmen. | BVZ

Interessant war beim Probegalopp gegen den niederösterreichischen Verein auch die systematische Ausrichtung, denn man versuchte sich an einer Dreierkette, die im Frühjahr zwar nicht als Stammsystem angesehen wird, aber zumindest im Hinterkopf abgespeichert sein soll. „Wir haben das in Draßburg schon einmal versucht und ich glaube schon, dass wir die Spielertypen dafür haben“, sagte der Coach weiter, der am Samstag noch mit Thomas Polzer begann, aber eher Bruder Hannes, sowie Kapitän Philipp Schuch und Marcel Wölfer in den Rollen im Zentrum sieht. „Wir wollen so flexibel wie möglich sein und wollen auf gewisse Dinge auch reagieren können. Stammsystem bleibt aber sicher die Viererkette“, so der Fidischer Chefcoach.