In Bad Sauerbrunn 2:0 geführt, am Ende beim 2:2 wenigstens einen Punkt entführt. Gegen Deutschkreutz dann die eigentlich bessere Mannschaft, die aber ständig einem Rückstand hinterherlaufen musste und erst in der 93. Minute durch Hannes Polzer den Ausgleich markierte. „Das war vor allem nach Seitenwechsel ein Spiel auf ein Tor, wobei wir dann froh sein müssen, wenigstens noch den Ausgleich erzielt zu haben“, sagte ASK-Obmann Hans-Peter Polzer gleich nach Spielschluss zur BVZ.

Im letzten Drittel fehlt es bei den Mannen von Trainer Christoph Herics nämlich, was auch gegen Deutschkreutz wieder ersichtlich wurde. Man braucht zu viele Chancen und belohnt sich so im Umkehrschluss nicht. Diese Kaltschnäuzigkeit ist natürlich nur schwer zu trainieren, aber gegen Horitschon muss es jetzt dann ganz einfach mit dem ersten Sieg 2018 klappen. Das sah auch Polzer so: „Ich hoffe, dass wir da endlich unsere eigentlich zahlreichen Möglichkeiten zu nützen wissen und zuhause gewinnen.“ Der Gegner ist dabei ein Guter, denn vom Horitschon aus dem Herbst, ist in der Rückrunde nur noch wenig zu sehen. Aber, so Polzer: „Auch sie sind unten mit dabei.“

Personell sollten am Samstag, ab 18 Uhr, wohl alle Kicker mit an Bord sein.