Weit geht die Reise nicht, wenn der ASK Kohfidisch am morgigen Donnerstag im JUFA in Fürstenfeld seine Zelte aufschlägt und bis zum Sonntag dort verweilt. Denn in die steirische Bezirkshauptstadt wird sich die Elf von Trainer Christoph Herics einkasernieren und insgesamt sieben Einheiten, mit einem Test gegen Kaltenbrunn am Samstag, ab 17.30 Uhr, absolvieren. „Damit beschließen wir den ersten Block der Vorbereitung“, erklärte der Chefcoach und schoss nach: „Wir werden da natürlich auch unser Pressingverhalten und unseren Spielaufbau trainieren.“

Das ist aber nicht der Hauptgrund für das Trainingslager, denn auch der Zusammenhalt soll noch weiter intensiviert werden. „Natürlich werden wir fußballerisch einiges machen, aber wichtig ist auch das Teambuilding“, so Trainer Herics zur BVZ.

Mit an Bord ist quasi der gesamte Kader, der auch den einzigen Neuzugang der bisherigen Wintertransferperiode, Michael Wölfer, mit einschließt. Dabei wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch bleiben, wie die Verantwortlichen betonten. „Da wird wohl nichts mehr passieren“, sagte Obmann Hans-Peter Polzer.

In Kohfidisch vertraut man nämlich auch seiner starken Jugend, denn aus der U23 rückten zuletzt Andreas Fixl, Niclas Oswald und Niklas Horvath in den Kader der Kampfmannschaft auf. Voll des Lobes zeigte sich Coach Herics: „Das sind super Talente, die eine große Zukunft vor sich haben. Wir müssen sie aber behutsam aufbauen.“