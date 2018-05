Der Aufstieg der Mannschaft von Benjamin Posch wurde bereits am vergangenen Samstag, ohne eigenes Zutun, fixiert. Durch die Niederlage der Neuhauser in St. Martin an der Raab steht der ASKÖ Korkisch Rotenturm als Aufsteiger in die 2. Liga Süd fest. „Da steckt so viel Arbeit dahinter, ich möchte mich bei allen Personen im Verein dafür bedanken“, freute sich Sektionsleiter Christoph Tomiszer.

Als Nächstes wollen die Rotenturmer auch den Meistertitel holen, um eine große Meisterparty feiern zu können. „Wir freuen uns irrsinnig auf die 2. Liga!“, ergänze Tomiszer. Am kommenden Pfingstmontag wartet außerdem noch das BFV-Cup-Halbfinale gegen BVZ Burgenlandligist Siegendorf, das um 17.30 Uhr in der Korkisch-Arena angepfiffen wird. „Das ist ein Bonus für uns“, so der Sektionsleiter über die Situation.

Gegen Siegendorf sei man Außenseiter, „jedoch passt diese Rolle im Cup ganz gut“, führte er fort. Trainer Benjamin Posch zeigte derweil Respekt vor der „unglaublichen Offensive“ der Siegendorfer. „Wir haben aber bewiesen, dass wir auch gegen Burgenlandliga-Teams gut stehen können und sie somit auch fordern“, ergänzte der Rotenturm-Coach. Für Posch wird es aber die „bis dato härteste Prüfung.“ Im anderen Spiel trifft Neuberg auf Neusiedl.