Am Wochenende hat uns die Frühjahrssaison wieder. Als klarer Favorit in die Rückrunde geht dabei der Herbstmeister aus Welgersdorf. Dabei setzte man über die lange Pause auf Kontinuität, wie auch Pressesprecher Dietmar Kaiser erklärte: „Wir haben einen sehr breiten und ausgeglichenen Kader, der im Winter durch den Zugang von Romeo Peischl noch einmal erweitert wurde. Das kann sich am Ende doch entscheidend auswirken, vor allem dann, wenn die Sperren Einzug halten. Da tut ein breiter Kader schon gut“, erklärte der Verantwortliche und lobte Peischl dabei über den grünen Klee: „Er ist ein toller Typ und schon voll integriert.“

Nun stehen gleich zwei interessante Prüfungen auf dem Programm. Am Samstag geht es gegen Marisdorf und nur eine Woche später empfängt man Schachendorf. „Ich rechne mit zwei Siegen“, sagte Kaiser und fügte an: „Dennoch kann man erst nach vier, fünf Spielen sagen, ob wir auf Meisterschaftskurs sind. Das Schlüsselspiel wird dann sicher die Begegnung in Redlschlag. Das wird richtungsweisend.“ Auf der Rechnung habe der Langzeit-Funktionär Neuhodis, Siget und eben Redlschlag, auch wenn man nur auf sich selbst blickt. „Wir können Meister werden, müssen es aber nicht. Wir wollen aber schon die Gunst der Stunde nützen, wenn es sich ergeben sollte. Zum 40-jährigen Jubiläum wäre es schon sehr, sehr schön.“