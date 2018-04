Im vergangenen Jahr nahmen erstmals über 1.000 Frauen an diesem einzigartigen Event im Burgenland teil. Daher entschied man sich, den sechsten Frauenlauf erneut im selben Ort auszutragen.

„Bad Tatzmannsdorf ist mit seiner Sportinfrastruktur und speziell mit der Lauf- und Walkingarena prädestiniert für diese Veranstaltung und bietet darüber hinaus mit seiner touristischen Infrastruktur viele Möglichkeiten, einen Tag zum besonderen Erlebnis für die Teilnehmerinnen und die gesamte Familie werden zu lassen“, sagte Frauenlandesrätin Verena Dunst bei der Präsentation des Events.

Für Bürgermeister Gert Polster und Tourismuschef Dietmar Lindau ist es eine Freude, die Lauf- und Walkingarena für den Frauenlauf zur Verfügung zu stellen. Start und Ziel finden bei der Gästeinformation statt.

Die Verantwortlichen hoffen auf eine rege Beteiligung

Es werden ein Straßenlauf über 5,5 oder 7,3 Kilometer und ein Nordic-Walking-Bewerb über 5,5 Kilometer angeboten. Die Spenden der Veranstaltung kommen zu 100 Prozent hilfsbedürftigen Menschen zugute.

„In diesem Jahr unterstützen wir Marcel, einen jungen Burschen, der an epileptischer Enzephalopathie (Anm.: Sammelbegriff für krankhafte Zustände des Gehirns unterschiedlicher Ursache und Ausprägung) erkrankt ist und dringend ein Lastenfahrrad benötigt, um gut gesichert mit seiner Familie an Radtouren teilnehmen zu können“, weiß der Rotenturmer Marco Halvax, der Organisationsleiter des Burgenländischen Frauenlaufes und „Sports for Hope“-Gründer ist. Eine Neuerung ist auch die Vorstellung eines besonderen Fotokalenders, der käuflich erworben werden kann. Im Rahmen der Veranstaltung wird ein Charitykalender unter dem Motto „12 Gesichter, 12 Geschichten“ vorgestellt. In diesem sind Frauen abgebildet, die an Krebs erkrankt sind, beziehungsweise die Krankheit überwunden haben. Der Kalender soll Frauen Mut im Kampf gegen die Krankheit Krebs machen. Der Reinerlös des Verkaufs kommt zu 100 Prozent der Krebshilfe zugute.