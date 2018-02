Mit dem Kooperationsvertrag zwischen dem BORG Güssing und den Blackbirds ist ein weiterer Schritt gesetzt, denn: „Unser Ziel ist es, Vereine der Region und ihre Talente zu unterstützen“, erklärt Schulleiter Robert Antoni. Zahlreiche erfolgreiche Sportler drückten in Güssing bereits die Schulbank und genossen die professionelle sportliche Begleitung. Unter anderem startete Thomas Klepeisz seine internationale Basketballkarriere an der Schule und dem damaligen Bundesligaverein – den „Güssing Knights.“

Individuelles Training für jeden Schüler

Die Vorteile im Gymnasium in Güssing: Mittels fundierter Allgemeinbildung finden die Schüler eine ideale Vorbereitung auf die Kernbereiche der Zentralmatura. Es gibt ein Modulsystem mit der Möglichkeit der individuellen Unterrichtsgestaltung. Außerdem erfolgt die Möglichkeit des Individualtrainings, wenn ein Trainingsplan vom Verein vorhanden ist und die Leistungen des Schülers im Sport und in der Schule stimmen. Blackbirds-Obmann Karl Baldauf zeigt sich begeistert von der Partnerschaft: „Internationale Beispiele aus diversen Sportarten zeigen, dass eine professionelle sportliche Ausbildung nur in Kooperation mit Schulen oder einer Berufsausbildung funktioniert.“