Dabei war in Oberwart am Sonntag bereits alles angerichtet für ein Basketballfest der Superlative: Super Stimmung in der beinahe ausverkauften Halle, enthusiastische Fans auf beiden Seiten – doch am Ende jubelten nicht die als Wikinger verkleideten Gunners-Fans sondern die ebenfalls in blau-weiß gekleidete Fan-Gruppe aus der Steiermark.

Zunächst entwickelte sich in der Sporthalle Oberwart ein ausgeglichenes Spiel, bei dem sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Erst im dritten Viertel übernahm langsam Kapfenberg das Kommando, die Gunners konnten an diesem Abend der hohen Intensität der Steirer nichts entgegensetzen.

Bester Werfer bei den Oberwartern war Derek Jackson mit 23 Punkten, bei Kapfenberg hatte Ex-Gunner Bogic Vujosevic mit 18 Punkten das Visier am besten eingestellt.