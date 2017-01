Basketball-Meister Oberwart Gunners hofft am Mittwoch im FIBA Europe Cup auf eine Überraschung. Nur mit einem Heimsieg gegen den litauischen Club Vytautas Prienu-Birstono würden die Burgenländer ihre Aufstiegschance in Gruppe M wahren. Die Gruppensieger und die zwei besten von sechs Gruppenzweiten ziehen neben acht Teams aus der Champions League ins Achtelfinale ein.

In der heimischen Meisterschaft liegen die Oberwarter mit zuletzt neun Siegen in Serie unangefochten an der Spitze. Vergangene Woche gab es im dritten Anlauf auch in der zweiten Gruppenphase des Europe Cups erstmals Zählbares - in Form eines 79:74-Heimsieges gegen APOEL Nikosia. "Wir werden den Litauern einen offenen Schlagabtausch liefern", versprach Gunners-Chefcoach Chris Chougaz. Das Hinspiel in Litauen ging 72:91 verloren.