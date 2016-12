Dafür benötigen die Schwäne am Stefanitag aber ein kleines Weihnachtswunder - erst bei einem Sieg um mehr als 16 Punkte, können die Oberösterreicher den Sprung an die Spitze schaffen.

Die Gunners sind mit zuletzt sechs Siegen in Folge das Team der Stunde, mussten in den vergangenen Wochen aber die Doppelbelastung Liga und Europe Cup verkraften. Die "Schwäne" hingegen, die zwei Erfolge en suite am Konto haben, waren zuletzt spielfrei, konnten sich optimal auf den Schlager vorbereiten. Dennoch wird der Auftritt im Burgenland aus Sicht von Gmunden-Manager Harald Stelzer "sehr schwierig": "Die Gunners sind momentan sicher das Maß der Dinge."

Ebenfalls am Montag suchen die Arkadia Traiskirchen Lions im Niederösterreich-Derby gegen die Klosterneuburg Dukes den Weg aus ihrer kleinen Krise. Nach fünf Niederlagen in den jüngsten sechs Spielen will die Truppe von Coach Zoran Kostic mit dem zweiten Rückrundensieg den Anschluss an das Mittelfeld wahren. In den weiteren Partien versucht Wels, das derzeit zwei Punkte hinter Gmunden rangiert, mit einem Sieg über Graz die Lücke zum Spitzenduo zu verkleinern, Vienna und Fürstenfeld kämpfen um einen Top-Sechs-Platz.