Auch wenn man das BFV-Cupspiel in Neuberg in Neuberg mit 2:4 noch verlor, ging man beim Aufsteiger aus Allhau mit einem positiven Gefühl in die Winterpause.

Da trug auch das 3:2 in Eltendorf vor etwas mehr als acht Tagen dazu bei. So erklärte Pressesprecher Ewald Musser: „Mit 24 Punkten hätten wir nicht mehr gerechnet. Vor allem gegen die Südvereine haben wir uns sehr gut verkauft.“

So herrscht nun Ruhe rund ums Allhauer Waldstadion. Die Mannen von Sandor Homonnai werden an keinem Hallenturnier teilnehmen, da die Saison lange ging und man den Kickern eine Pause gönnt, die im Sommer nur kurz war.

Ob Dominik Bozak (Foto) und Somen Tchoyi, der vor einem Comeback steht, noch einmal gemeinsam für Allhau auf der Wiese stehen, bleibt ungewiß. | Patrick Bauer

So ist natürlich die Kaderplanung für das Frühjahr das bestimmende Thema und einige Personalien nehmen Formen an. So wird Kaderspieler Felix Postmann, der in Allhau über weite Strecken vom Pech verfolgt war, Richtung Großpetersdorf abwandern. „Das wird so passieren“, sagte Musser.

Unsicher ist die Zukunft von Somen Tchoyi, mit dem man sich zufrieden zeigte, aber ein Abgang nicht ausgeschlossen wird, wie Musser berichtete: „Dieser Transfer hat sich definitiv bezahlt gemacht, da er einige wichtige Tore erzielte, aber ein Verbleib ist noch ungewiss.“

Sonst werde man laut Musser nur „kleine Änderungen“ vornehmen. Gut möglich, dass Dominik Bozak, der im letzten Winter auf richtig gutem Weg war, dann aber mit Knorpelschaden ausfiel, ein Comeback feiert. „Er war ja zu Besuch und sein Pass liegt noch bei uns. Wir hoffen, dass sich das ausgeht.“