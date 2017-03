Die Europameisterschaft im Compound-Bewerb der Junioren fand vorige Woche in Vittel statt. Nach der Qualifikation lag der Schreibersdorfer Nico Wiener (Gemeinde Wiesfleck) in Führung, er gewann alle seine drei Eliminations-Runden souverän. Im Goldfinale schoss er gegen Nicolas Girad aus Frankreich einen Ring mehr und stellte so seine zwei eigenen österreichischen Rekorde ein.

Großer Dank gilt Vater Wolfgang Wiener

„In meiner Klasse waren 28 Teilnehmer aus 15 Nationen am Start. Es war bereits mein fünfter internationaler Titel in meiner Karriere“, berichtete der 19-Jährige. Wiener freute sich sehr über den Erfolg, „nach der Qualifikation (Anm.: 593 Punkte) lag ich schon in Führung und setzte mich in allen meinen Matches souverän durch.

Besonderer Dank gilt meinem Vater und Trainer Wolfgang Wiener, der mich immer in den letzten Wochen unterstützt hat.“ Jetzt wird fleißig weitertrainiert, ehe die nächsten Bewerbe auf dem Programm stehen. Wiener möchte seine gute Form natürlich auch in den nächsten Bewerben fortsetzen. „Heuer findet die WA 3D-Weltmeisterschaft (Anm.: 19. bis 24. September in Robion/Frankreich), die WA Feld-Europameisterschaft und die ‚Pro Archery-Serie‘ statt. Dafür möchte ich mich erst einmal qualifizieren.“