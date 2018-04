Auch wenn in der Osterwoche kein großes Turnier auf dem Programm stattfand, gab es für Nico Wiener keine Pause, denn die nächsten großen Bewerbe stehen für den Schreibersdorfer bereits in den kommenden Wochen am Programm.

Wiener rechnet sich gute Chancen aus

Der Sportler nimmt bei kleineren Events in Österreich, Slowenien und Kroatien teil, um so perfekt auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet zu sein. „Ich starte heuer nur noch in der Allgemeinen Klasse und mit der Pro Archery Serie, Weltcup Outdoor, WA 3D Europameisterschaft, Outdoor EM und WA Feld-Weltmeisterschaft stehen viele große Bewerbe für mich auf dem Programm“, so der Südburgenländer. Aktuell steht er über sechs Stunden am Tag im Freien und testet Pfeil und Bogen.

„Ich stimme das Material für die kommenden Aufgaben ab.“ Wieners ambitionierte Ziele sehen wie folgt aus: „Ich möchte mich gut präsentieren und natürlich im vorderen Feld landen.“ Das nächste große Turnier findet mit dem Weltranglistenturnier in Kamnik (Slowenien) statt, danach geht es zum Weltcup nach Shanghai. „Aktuell kann ich nicht abschätzen, wie gut ich in der Outdoorsaison sein werde. Das Weltranglistenturnier ist der erste Bewerb nach der Indoor-Saison.“