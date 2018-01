Für Emanuel Horvath und Harald Wimmer aus dem Team Dornau (Gemeinde Stadtschlaining) ging mit der Teilnahme an der Burgenland-Extrem-Tour 2018 – konkret dem sogenanten Final-Trail, also der halben Distanz von Apetlon nach Oggau – ein langer Traum in Erfüllung. Sie trotzten gemeinsam der Kälte und dem Wind und bewältigten zu Fuß die beachtliche Strecke von 60 Kilometern entlang des Neusiedler Sees.

Kirisits: „Eure Leistung ist einzigartig“

„Es ist bemerkenswert, wie zielstrebig und rastlos sie sich auf die Tour vorbereiteten und wie sie ihr großes Ziel verfolgten“, berichtete Betreuer Sebastian Koller. Seit mehr als einem Jahr trainierten sie gemeinsam für dieses Megaevent, indem sie regelmäßig Strecken über 30 Kilometer zurücklegten. „Durch ihre Zielstrebigkeit, ihren Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen sind sie große Vorbilder.“

Links: Emanuel Horvath und Harald Wimmer vom Team Dornau auf der Strecke in Podersdorf. Rechts: Trainerin Gerlinde Wurm (Mitte) mit Harald Wimmer und Emanuel Horvath (v.l.) im Ziel mit ihren Medaillen. | BVZ, zVg

Das Duo bewies, dass auch beeinträchtigte Menschen Extremleistungen schaffen können, wenn sie ein Ziel vor Augen haben und sie die Möglichkeit bekommen, dieses zu verwirklichen. „Beide sind durch ihre Leistung Botschafter der Inklusion und laute Stimmen für alle beeinträchtigten Menschen.“ Das Team Dornau und das Wohnheim Verein Kastell Dornau zeigte sich stolz auf seine Extremsportler. „Eure Leistung ist einzigartig, wir ziehen den Hut vor euch,“ so Obmann Hans Kirisits.