| NOEN

Es bleiben schwierige Tage für den SV Oberwart. Mit viel Enthusiasmus und Leidenschaft wollte man den Neustart schaffen und wurde schon gegen Markt Allhau bitter enttäuscht. So trafen die Gäste früh zum 0:1, welches in weiterer Folge auch reichen sollte.

Die Gründe hierfür? Einige gute Situationen wurden vom SVO nicht zwingend genug zu Ende gespielt, dazu verschoss Thomas Herrklotz in Halbzeit eins einen Elfmeter und auch bei einigen kritischen Situationen im Strafraum sah man sich benachteiligt.

Ein Nachmittag zum Vergessen. Trainer Robert Horvath, der zwischenzeitlich seine Coaching-Zone verlassen musste, war mit der Leitung von Christian Dintar nicht immer einverstanden. | Patrick Bauer

„Nach dem frühen Gegentor, wussten wir 20 Minuten nicht, was wir machen sollten. Danach war es in Ordnung, auch wenn die zwingenden Abschlüsse fehlten“, so Cheftrainer Robert Horvath, der nach angeblich zu lauter Reklamation in Halbzeit zwei von Schiri Christian Dintar aus seiner Coaching-Zone verwiesen wurde. „Ich habe ihm nur gesagt, dass ich mit meinen Spielern rede. Mehr nicht“, so Horvath, der in Parndorf nun auf den verletzten an der Schulter verletzten Kapitän Marc Farkas verzichten muss.

Aber selbst nach Abpfiff glätteten sich die Wogen nicht und das bekam Cheftrainer Robert Horvath zu spüren, der, wie der SV Oberwart, eine Anzeige von Dintar erhielt und es wohl in naher Zukunft zu einer Strafe kommen werde. BFV-Sekretär Heinz Lautischer meinte dazu: „Es stimmt, dass Anzeigen vorliegen. Das wird am morgigen Donnerstag bei der STRUMA behandelt.“