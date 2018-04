„Das ist eines der prestigeträchtigsten Derbys im Burgenland. Da ist immer alles drin“, gab Neuberg-Trainer Andi Konrad die Marschroute für den Freitagabend gleich vor, denn beim Duell zwischen dem SV Stegersbach und dem SV Neuberg, treffen zwei der erfolgreichsten Vereine der südburgenländischen Geschichte aufeinander. Und dazu kommt eine Tabellenkonstellation, die nicht alltäglich ist.

Da geht es zum Derby. Stegersbachs Nummer eins David Kraft will mit seiner Elf wieder zurück in die Erfolgsspur. | BVZ, Bauer

So blieben die Neuberger auch nach dem 4:3-Sieg über Pinkafeld Letzter, aber man hielt sich zumindest alle Möglichkeiten offen. Konrad weiter: „Für uns zählen jetzt nur noch Punkte, egal, ob das ein Derby ist oder nicht.“ Ähnlich sah das auch SVN-Obmann Martin Konrad, der der BVZ am Montag folgendes erklärte: „Grundsätzlich spielen die Stegersbacher richtig guten Fußball, mit starken Bewegungen. Wir müssen sie gut stören, in unserem Abwehrdrittel sehr konsequent agieren und gute Konter fahren. Wir kriegen sicher unsere Chancen.“

Die werden zwangsläufig kommen, denn wirklich sattelfest wirkt der SV Stegersbach dieser Tage nicht. „Es muss eine Leistungssteigerung her und das Team muss nun Charakter zeigen. Wir müssen alle Kräfte bündeln und engagiert auftreten“, so Stegersbachs Sportlicher Leiter Helmut Siderits, während SVS-Trainer Max Karner anfügte: „Ich wünsche den Neubergern den Klassenerhalt, weil das ein Traditionsverein ist. Es wird wohl ein sehr offenes Spiel.“

Personell könnte bei Neuberg Sandro Kizlin fehlen, während der SVS wohl weiter auf Nico Benkö und Oli Poandl verzichten wird müssen.