Wer hoch hinaus will, muss ab und an die sich bietende Chance beim Schopfe packen. So geschehen bei David Kayer, der auf eher ungewöhnliche Weise seit knapp neun Monaten beim SK Rapid Wien im Nachwuchs tätig ist und dort die Tormann-Talente unter seiner Fuchtel hält.

„Ich kannte im Büro der Rapidler jemanden. Wir haben darüber gesprochen, wie das Tormann-Training läuft und ich sagte dann, dass ich auch sehr gerne Tormann-Trainer werden würde. Schon hatte ich das erste Probetraining bei Rapid“, erzählt der gebürtige Pinkafelder, der noch in der Vorwoche beim diesjährigen BFV-Hallenmasters stark hielt und sich die Auszeichnung zum besten Goalie des Turnieres sicherte.

Goalie-Training und Sommercamps

Was er dabei genau mache, fragte die BVZ den sympathischen Studenten? Die Antwort folgte prompt: „Ich trainiere die Goalies der Tormann-Akademie und mache zudem auch die Sommercamps des SK Rapid. Das sind quasi Sichtungstrainings für Kinder zwischen neun und 14 Jahren“, so Kayer, der von Montag bis Freitag mit mehreren Trainern zu den Einheiten bittet und dabei drei bis vier Spieler besser machen will. Seine Arbeit gefällt ihm, so viel steht fest. Das Anspornen der Burschen, die Fortschritte, aber auch die zwischenzeitlichen Rückschläge, die einfach menschlich sind, sind etwas, das ihn fasziniert.

„Ich will auf jeden Fall ins Tormann-Trainergeschäft einsteigen und natürlich könnte die Situation gar nicht besser sein, als gleich bei einem Profiverein zu beginnen“, meinte er dazu und schoss nach: „Jetzt möchte ich noch die Ausbildungen absolvieren und hoffe, dass sich danach einige Türen öffnen. Ich kann mir auch vorstellen, eine Nachwuchsmannschaft zu trainieren oder Tormann-Trainer der Akademie-Mannschaften oder Profis zu werden.“

Das ist alles noch Zukunftsmusik, denn nun geht es auch um seine eigene sportliche Zukunft, die zuletzt SC Pinkafeld hieß. Das muss aber nicht zwingend so bleiben, wie er der BVZ erklärte: „Ich möchte gerne in einer Kampfmannschaft spielen, weil ich weiß, dass ich das Talent dazu habe. Ich profitiere sicher davon, dass ich zuletzt einiges an Erfahrung bei einem Profiverein sammeln konnte“, berichtete Kayer abschließend.