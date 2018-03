Die Wetterlage? Zu Wochenbeginn noch unsicher und dennoch blickte man im Lager des ASK Kohfidisch einer regulären Austragung des Südschlagers gegen Markt Allhau optimistisch entgegen. „Ich hoffe, dass wir es hinbringen, wobei allzu viele Niederschläge nicht mehr kommen dürfen“, erklärte ASK-Obmann Hans-Peter Polzer, dessen Mannen im Gegensatz zu den Allhauern schon ein Pflichtspiel in den Beinen haben. „Auch in St. Margarethen war es grenzwertig, aber es war immens wichtig, dass wir spielen konnten“, erzählte Polzer weiter.

Im Norden holte die Elf von Christoph Herics den ersten Punkt der Rückrunde und viele weitere sollen folgen. Am Besten schon gegen den UFC, die aber in der Hinrunde den Aufsteiger mit 3:0 besiegten. Polzer: „Da haben sie uns ausgekontert und ich glaube, dass uns das nicht noch einmal so leicht passiert. Klar ist, dass wir zuhause punkten sollten.“

Ein Vorhaben, dass auch die Allhauer gerne umsetzen würden, die weiter auf ihren ersten Pflichtspiel-Einsatz 2018 warten müssen. „Es ist schon mühsam, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir müssen das positiv sehen“, sagte UFC-Trainer Sandor Homonnai, um anzufügen: „Kohfidisch hat sich über den Winter sehr gut verstärkt und das wird für uns keine leichte Aufgabe, auch weil sie Qualität in ihren Reihen haben.“

Personell sollte beim ASK alles mit an Bord sein, während die Gäste auf Mario Tackner (Sperre) und Matthias Wenzl (Hüfte) verzichten müssen.