Was in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Umstände sehr gut funktionierte, geht mittlerweile nicht mehr ganz so leicht vom Fuß, denn sowohl der SV Eltendorf, als auch der SV Eberau stehen in dieser Saison in der BVZ Burgenlandliga im hinteren Drittel der Tabelle.

| BVZ

Vor allem in Eberau präsentiert sich die Personalsituation extrem prekär. Und weiter lässt das Trainer Klaus Guger nicht als Ausrede gelten: „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, aber jetzt müssen wir einfach noch mehr geben und noch mehr investieren.“ Und wieder muss der Eberauer „Chef“ seine Elf umbauen, denn Mittelfeldgestalter Christoph Kienzl fehlt wegen einer Sperre und so blieb zu Redaktionsschluss einzig das Prinzip Hoffnung, dass Drago Papa, David Mersits oder Erik Bardics zurückkehren. „Wir haben in den letzten Jahren gegen Eltendorf oft gut ausgesehen und wir hoffen natürlich, dass diese Serie nicht reißt“, erklärte Eberaus Pressesprecher Alfred Ranftl der BVZ.

Dem wollen die Hausherren entgegenwirken, denn punktetechnisch liegt man (fast) gleich auf. „Ein angeschlagener Gegner ist immer gefährlich“, sagte SVE-Pressesprecher Sigi Prader und meinte weiter: „Wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen, vor allem, weil sich bei uns Nikola Golenja sehr fraglich zeigte.“