Das kommende fußballerische Wochenende könnte für Beobachter der burgenländischen Amateurszene kaum interessanter sein. So steht etwa in der BVZ Burgenlandliga eine Doppelrunde auf dem Programm, wobei vor allem die Spiele mit Pinkafelder Beteiligung mit extremer Spannung erwartet werden.

geht es zum großen Derby nach Oberwart, wo Pejo Pejic und Marc Farkas ihren Lauf prolongieren | BVZ

So geht es am Freitagabend zum ewig jungen „Klassiker“ nach Oberwart, um dann am Montag auf heimischer Wiese auf Stegersbach zu treffen. „Sie haben eine Mannschaft, die ähnlich zusammenhält, wie wir es auch tun“, so SCP-Trainer Thomas Pratl, der anfügte: „Ich hoffe, dass wir trotz der Umstände, dieses Spiel auch genießen können und alles mitnehmen, was zu diesem Derby gehört.“

| BVZ

Mit extremer Vorfreude begegnete man auch in Oberwart dem Aufeinandertreffen mit dem Traditionsklub. „Sie sind extrem unangenehm zu bespielen und sicher kein Wunschgegner. Es geht um sehr, sehr viel und dieses Nachbarschaftstreffen hat alles, was man sich von einem Derby wünscht“, sagte Oberwarts Sportlicher Leiter Peter Lehner, während Trainer Robert Horvath nicht ganz so euphorisch berichtete: „Ich beobachte Pinkafeld schon lange, aber wir wollen im Informstadion einfach wieder gewinnen.“

Personell fehlt den Hausherren Maxi Neubauer aufgrund einer Sperre, während sich beim SC Pinkafeld Anze Kosnik fraglich zeigte, aber aller Voraussicht nach auflaufen wird.