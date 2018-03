Nach dem 1:1-Remis in Klingenbach, geht es für den SV Eltendorf, der dieser Tage gar der erste Verfolger von Tabellenführer Mattersburg ist, gegen den Süd-Nachbarn aus Kohfidisch weiter. Diese remisierten am vergangenen Wochenende gegen Allhau ebenfalls, wobei der Respekt aufseiten des Aufsteigers doch groß war.

„In einem Derby ist immer alles möglich"

„Wir müssen uns gut vorbereiten, defensiv gut stehen und dürfen den offensiven Ausnahmekönnern keine Räume geben“, sagte Kohfidischs Trainer Christoph Herics, während sein Pendant, Eltendorf-Chefcoach Joachim Poandl erklärte: „In einem Derby ist immer alles möglich und Kohfidisch besitzt eine sehr gute Mannschaft.“ Personell zeigten sich bei Eltendorf zu Wochenbeginn alle fit, während Kohfidisch gegen Eltendorf auf Kapitän Philipp Schuch wegen Sperre verzichten muss. „Als Persönlichkeit ist er leider nicht zu ersetzen“, meinte Herics zur BVZ.

Keinen Schritt weiter. Den SV Eltendorf mit Coach Joachim Poandl erwarten zwei Derbys. | BVZ, Flöp

ELTENDORF - PINKAFELD, SONNTAG, 16 UHR. Keine 48 Stunden nach dem ersten „Nachbarschaftstreffen“ bitten die Eltendorfer in der heimischen Navigat-Arena gleich zum nächsten Tanz, denn der Pinkafelder Traditionsklub, der am Freitag noch in Bad Sauerbrunn bestehen musste, gibt sich die Ehre. „Es wird dann sicher auch auf die Regeneration ankommen und wie wir die Strapazen des ersten Spieles verkraften“, erklärte Pinkafelds Sportlicher Leiter Benjamin Posch, während sein Funktionärskollege, Alex Diridl anfügte: „Eltendorf ist auf jeder Position richtig stark besetzt. Für uns eine spannende Doppelrunde.“ Zustimmung!