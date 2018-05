Wirklich gut war man im Lager des Eltendorfer Traditionsklubs nach der 4:5-Niederlage gegen Markt Allhau auf seine kickende Zunft nicht zu sprechen. Zu fahrlässig habe man agiert, damit einen Gegner stark gemacht, der an diesem Tag einfach sehr vieles abrief, was ihn auszeichnet und das reichte, um dem derzeit „besten Südteam“ drei Punkte abzuluchsen. „Das war nicht der SV Eltendorf, wie wir ihn kennen“, sagte der Sportliche Leiter Rainer Pummer und Trainer Joachim Poandl ergänzte: „Es war vielleicht auch eine gewisse Überheblichkeit dabei und wir setzten unsere Stärken nicht ein. So kommt dann so ein Ergebnis zustande.“

| BVZ

Noch einmal will man sich das in dieser Form nicht erlauben, auch weil es nun wieder zu einem Spiel mit brisanter Vorgeschichte kommt. Der SV Stegersbach reist in die Navigat Arena, die in der Hinrunde mit dem SVE Schlitten fuhren und mit 7:0 siegten. „Wir haben da etwas gutzumachen“, sagte Pummer, während der Coach die mentale Ebene mit einbezog: „Die Motivation wird wohl doch eine andere sein.“ Personell fehlt bei den Hausherren Daniel Seper wegen einer Sperre. Ihn könnte Lukas Unger im Zentrum ersetzen. Beim SVS war man sich der Schwere der Aufgabe bewusst, auch weil Thorsten Schriebl fehlt. Der Sportliche Leiter Helmut Siderits: „Sie gehören zu den stärksten Gegner der Liga. Wir müssen sehr vieles abrufen, um ein positives Ergebnis zu schaffen.“