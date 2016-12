Ab in die Halle - so das Motto für den SC Pinkafeld und den SV Stegersbach, die am Wochenende in Güssing aufgeigen werden. Dabei stehe die Überbrückung bis zum Vorbereitungsstart zwar im Vordergrund, aber als BVZ Burgenlandligist hat man auch den Anspruch, sich für das Masters zu qualifizieren, wie etwa Stegersbachs Sportlicher Leiter Helmut Siderits erklärte: „Wir wollen schon schauen, dass wir da dabei sind.“ Nicht ganz so offensiv äußerte sich Pinkafelds „Chef“ Thomas Pratl, der gegenüber der BVZ sagte: „Wenn es fürs Finale reichen sollte, ist das sicher in Ordnung, wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter.“

Und trotz der startenden Hallensaison beherrscht die Kaderplanung die Schlagzeilen. So würde der SV Stegersbach gerne im Offensivbereich nachlegen. Das ist ein offenes Geheimnis, wobei auf dieser Position noch keine Namen auftauchten. Interessiert zeigte man sich an Mariasdorfs Jung-Kicker Lukas Kirnbauer. Dieser wäre aber eine Personalie für die Zukunft, die sich über kurz oder lang auszahlen wird. „Wir sind dran“, so Siderits.

Wie auch der SC Pinkafeld? So „sagt“ es zumindest die Gerüchteküche, auch wenn Pratl berichtete: „Wir haben nicht die Absicht etwas zu tun, da wir keinen dringenden Bedarf sehen und sehr zufrieden mit unseren Jungs sind.“ Dennoch wäre Kirnbauer ein Transfer, der auch Pratl gefallen würde: Jung und entwicklungsfähig. Ausgang offen!