3:2 gewonnen, Selbstvertrauen getankt und ein Erfolgserlebnis: Der SV Eberau kommt langsam aber sicher in Fahrt, das bewies der Erfolg gegen Pöllau, auch wenn Pressesprecher Alfred Ranftl das nicht überbewerten wollte: „Es war ein sehr guter Test, wobei uns die Steirer alles abverlangten. Am Ende waren wir bei der Chancenverwertung effizienter, was auch an der Leistung unserer Offensive lag.“ Da kristallisierte sich das Sturmduo Erik Bardics und Luka Pisacic heraus, die beide noch sehr jung sind, aber fußballerisch schon „gut harmonieren“, wie es Ranftl ausdrückte. Zurück nach Medulin, wo Patrick Kraller und Kollegen schon kurz nach der Ankunft erstmals die Wiese betraten. „Bei tollen Bedingungen und etwas mehr als zehn Plusgraden“, so Ranftl. Kürzertreten mussten Tihamer Lukacs und Christoph Kienzl, die für den Start aber nicht gefährdet sind.