Mit einem 3:1-Sieg im Gepäck kam die kickende Zunft des SV Neuberg am vergangenen Samstag wieder wohlbehalten im Süden an. Man hielt seine Chance auf den Ligaerhalt weiter am Leben und stürzte einen direkten Konkurrenten noch weiter in die Krise.

„Sie hatten keine wirkliche Chance“, sagte Trainer Andi Konrad. Das ist beachtlich, denn mit Michi Marth, Georg Konrad, Roberto Kizlin oder David Roth fehlten wichtige Kräfte, die nicht einfach zu ersetzen sind. Mit Teamgeist ging es aber, wie auch SVN-Obmann Martin Konrad bestätigte: „Da lief jeder für jeden und man sah den totalen Willen. Wir müssen das jetzt nur öfter abrufen.“

Klingenbach bleibt weiter in Reichweite

Am besten schon gegen Klingenbach, die zwar zuletzt gegen Pinkafeld siegten, aber weiter in Reichweite bleiben. „Das könnte eine Schlüsselpartie werden“, sagte Obmann Konrad weiter und schoss nach: „Es geht um sehr, sehr viel, aber wenn wir auf diesem Level wie zuletzt in Parndorf agieren können, ist sicher was möglich.“

Auch weil sich die Personalsituation wieder bessert und einige, vielleicht gar alle, Kicker wieder zurückkehren. Trainer Andi Konrad zum kommenden Spiel: „Die sind aber nicht so schlecht, wie sie derzeit dastehen.“