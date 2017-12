| NOEN

Der ASK Kohfidisch stellt bereits die Weichen für das Jahr 2018. Dabei verlor man mit Jürgen Löffler zwar einen wichtigen Mann an den 1. Klasse-Verein aus Jabing, gewann im Gegenzug aber Michael Wölfer für sich.

Dieser lernte sein Handwerk in der Jugend des ASK und verließ diesen nach dem Abstieg aus der BVZ Burgenlandliga vor knapp fünfeinhalb Jahren – auch, weil er seinen Lebensmittelpunkt in den Norden verlegte. Nach den Stationen Sigleß, Bad Sauerbrunn, Purbach, Rohrbach und zuletzt Kottingbrunn folgt nun die Heimkehr.

Auf zum ASK Jabing. Jürgen Löffler (r.) fand im 1. Klasse-Verein eine neue Herausforderung. Foto: Bauer | Patrick Bauer

„Wir hatten nach dem Abgang von Jürgen Löffler natürlich Handlungsbedarf“, erklärte ASK-Obmann Hans-Peter Polzer und schoss nach: „Michael ist ein großartiger Fußballer, der zuletzt mit Verletzungen kämpfte, aber wenn er komplett fit sein sollte, sicher eine große Verstärkung für uns sein wird.“

Dabei spielte auch seine Vergangenheit eine Rolle, wie das Oberhaupt berichtete: „Er sammelte auf seinen Stationen natürlich sehr viel Erfahrung. Das wird uns helfen.“

Gut möglich, dass das Einkaufsprogramm nun schon abgeschlossen ist. Neben Löffler verlässt zwar auch Sebastian Ostovits die Elf von Trainer Christoph Herics, aber Polzer sagte: „Von uns aus offensiv werden wir sicher nicht mehr tätig.“