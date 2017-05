Beim Landesfinale in Rohrbach bei Mattersburg, setzten sich die Kicker aus Oberwart im Finalspiel gegen den SV Mattersburg knapp mit 1:0 durch. Die zwei Finalisten qualifizierten sich für das große Bundesfinale (17. und 18. Juni in der Austria-Akademie). Oberwarts Trainer Markus Supperl und Manfred Imre sagten zum Sieg: „Wir präsentierten uns beim ganzen Turnier sehr gut. Der knappe Finalsieg und Einzug in das Bundesfinale (Anmerkung: Es warten die besten U12-Teams Österreichs) sind ein tolles Ergebnis und eine großartige Leistung der Burschen.“

Bei der Siegerehrung durften die Youngsters aus Oberwart und Mattersburg dann die Medaillen und Pokale von großer Prominenz aus Sport und Politik entgegennehmen, danach wurde gefeiert.

Natürlich zeigten sich die Oberwarter Jungs schon jetzt voller Vorfreude, denn in diesem Jahr wird Coca-Cola-Botschafter David Alaba, der bei Bayern München den Traum vieler junger Kickerherzen lebt und zudem das österreichische Nationalteam als Kapitän auf das Feld führt, vor Ort sein. Hintergrund: Im Vorjahr verpasste er die Endrunde aufgrund der Europameisterschafts-Teilnahme in Frankreich. Klar ist aber auch, dass die Konkurrenz stark ist – allen voran die Jung-Austrianer, die sich im Vorjahr den begehrten Titel sicherten.